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Снайперам приготуватися: начальник російського генштабу герасимов прибув до України, — ЗМІ

18:20 28 квітня 2022
валерій герасимов

Начальник генерального штабу збройних сил росії валерій герасимов, який разом з міністром оборони рф сергієм шойгу у березні цього року довго не з'являвся на публіці після «успіхів» армії країни-агресора в Україні, нібито особисто прибув до Харківської області. З міста Ізюм він командуватиме спробами наступу російських військ.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Defense Express. При цьому російський генерал армії олександр дворніков, якого призначили командувачем військами рф в Україні «відсунутий на другий план».

Видання зазначає, що герасимов здійснюватиме командування операцією не стратегічно, а на операційно-тактичному рівні. Робиться висновок, що план створення єдиної вертикалі командування операцією, який мав реалізувати дворніков, провалився.

Нагадаємо, що раніше військовий експерт, полковник запасу, колишній співробітник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олег Жданов заявляв, що герасимов є реальним керівником «спецоперації», а не сергій шойгу: «шойгу ніколи не командував армією. У нього немає авторитету серед військових. Він знаходиться на посаді тільки тому, що він друг путіна. Це єдиний критерій, за яким його призначили. Думаю, що генерал герасимів розробляє та планує цю спецоперацію».

Ексклюзивне інтерв'ю з Олегом Ждановим «Думаю, на Донбасі все почалося, там все й закінчиться», — військовий експерт назвав найближчі плани рашистської армії в Україні читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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