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Хоче зберегти своє життя, але все одно піде до кінця: психологиня про внутрішній конфлікт у путіна

17:53 28 квітня 2022
Путін

Аналізуючи поведінку путіна, можна зрозуміти, що він боїться за своє життя. Інакше б очільник кремля не проводив би зустрічей за вже осміяним усім світом реально великим столом. А боїться він як президентів інших країн, так і ще донедавна наближених до нього чиновників.

На переконання кандидатки психологічних наук Світлани Арефнії, у нього може бути внутрішній конфлікт.

«З одного боку, дивлячись скільки робиться для його безпеки (зміна бункерів, наймають шаманів тощо), стає зрозуміло — він тримається за життя. Інакше виходив би на публіку, спілкувався з людьми. Тобто був би відкритішим», — вважає Світлана Арефнія.

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Таким чином, він переживає за своє життя, але вороття назад немає. На думку психологині, путін вже пішов ва-банк. Тому у нього відбувається внутрішній конфлікт, коли він хоче зберегти своє життя, але все-одно піде до кінця. Якби він був конкретним психопатом, то не ховався б і не робив усього того, що ми бачимо, але сумніви у нього є.

Повний текст матеріала «Про що думають і чого бояться путін та шойгу: фізіогномістка проаналізувала їхню мову тіла» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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