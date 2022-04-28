«Ані морально підняти їх не можу, ані фізично»: окупанти почали розстрілювати своїх за відмову воювати в Україні

СБУ, яка раніше виклала в мережу перехоплення розмов рашистів про обстріл дітей, які йдуть у школи, опублікувала уривок розмов військових путіна, які обговорюють моральний стан підлеглих, які не хочуть воювати і яких навіть розстрілюють.

Один із співрозмовників — командир полку російської армії, який воює на Ізюмському напрямку, чиє листування та голосове повідомлення наводять в українській спецслужбі.

«Мої теж стали дуже боятися. Всі без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І без толку, — бідкається окупант. — Тут усі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10−15 людей у найкращому разі. На доукомплектування було надіслано молодих, близько 60 людей… їх половина трусів, б…, панікерів».

Втім, такі настрої не лише у поповнення, а й серед офіцерів.

Раніше у Службі безпеки України викладали перехоплення росіянина-садиста, який під час телефонного дзвінка розповідав, як він знущався з українців, відрізаючи їм пальці.

Фото Генштабу ЗСУ

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