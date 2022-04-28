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Україна

У Мелітополі зрадники видали окупантам схованку зі скіфським золотом, його доля не відома

16:38 28 квітня 2022
Скіфське золото з музею Мелітополя

Якщо у Маріуполі директор місцевого краєзнавчого музею здала окупантам місця зберігання картин Куїнджі та Айвазовського, то в Мелітополі зрадники показали росіянам, де зберігалася колекція скіфського золота, яке було виявлено археологами у 50-х роках минулого століття.

Як повідомляє «РІА Мелітополь», окупанти дісталися скарбів музейних фондів, а «псевдо-директор краєзнавчого музею Євген Горлачов у пояс кланявся військово-цивільній адміністрації», яка «витратила багато сил та енергії, щоб знайти скіфське золото», заховане колишніми співробітниками музею.

А ось що було вкрадено з маріупольських музеїв.

Нагадаємо, що восени минулого року апеляційний суд в Амстердамі виніс ухвалу у справі про «скіфське золото» — унікальна колекція з кримських музеїв має повернутися державі Україна. На момент окупації Криму експонати з місцевих музеїв було відправлено до Нідерландів на виставку «Крим: золото та таємниці Чорного моря». Довгі роки Україна вимагала, щоб колекцію повернули державі.

Фото «РІА Мелітополь»

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