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Що буде з пенсіями українців, які опинилися в окупації: роз'яснення Мінсоцполітики

12:19 28 квітня 2022
Що буде з пенсіями українців, які опинилися в окупації: роз&#39;яснення Мінсоцполітики

На тимчасово окупованих територіях, незважаючи на намагання рашистів замість легітимної влади назначити колаборантів, Україна робитиме все можливе, щоб пенсіонери отримували виплати, які раніше доставляла їм Укрпошта.

Як повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна, уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на територіях, які окуповані, оточені, де йдуть активні бойові дії, через що Укрпошта має технічній можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії буде зараховуватись на рахунки, відкриті в Ощадбанку.

Міністерка пояснила, що пенсія буде зарахована на рахунок фінустанови після подання Укрпоштою до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості доставити пенсії на певні території.

Для отримання виплат потрібно підписати договір банківського рахунка, після чого пенсіонер зможе невідкладно отримати у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території пенсію на підставі паспорта та справки з номером податкового коду.

Марина Лазебна додала: «Якщо людина не звернулася до Ощадбанку за коштами, то вся сума пенсії зберігається, і одразу після відновлення можливості Укрпошта доставити людині за місцем проживання неотриману суму пенсії та пенсію за поточний період».

У разі переселення пенсіонера на безпечну територію після звернення до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування через Ощадбанк або інший обраний уповноважений банк.

Раніше ми повідомляли про те, на які соціальні виплати та допомогу можуть розраховувати українці під час війни. Також писали про те, як оформити пенсію біженцю, який виїхав за кордон.

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