Кремль призначив нового куратора Донбасу та готує приєднання ОРДЛО до росії на середину травня, — ЗМІ

Окупанти не тільки призначили маріонеткове «керівництво» на Херсонщині і готують референдум щодо створення чергової квазіреспубліки, але й хочуть організувати «голосування» за приєднання так званих «ЛНР» та «ДНР» до Росії, «незалежність» яких країна-агресор визнала напередодні широкомасштабного вторгнення в Україну .

Як повідомляють джерела «Медузи», близькі до адміністрації президента росії, «референдуми» планують провести 14 та 15 травня 2022 року. А нещодавно у Кремлі змінили «куратора» Донбасу — замість заступника голови путінської адміністрації Дмитра Козака ним став його колега — голова внутрішньополітичного блоку Сергій Кирієнко. До Козака проектом «Новоросія» займався Владислав Сурков, нині заарештований.

ОРДЛО збираються приєднати в «історичних» кордонах Донецької та Луганської областей України, хоча багато великих населених пунктів там, як і раніше, контролюються офіційним Києвом.

У ці ж дати хочуть провести «референдум» і на Херсонщині, яку надалі також можуть «приєднати» до Росії. РосЗМІ стверджують, що окупаційна адміністрація збирається перевести регіон на російські рублі — протягом чотирьох місяців «ходитимуть» і рубль, і гривня, а потім буде повний перехід на російську валюту.

Джерела «Медузи» зазначили, що спочатку «референдуми» були намічені на кінець квітня, але їх кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті. З цієї причини терміни можуть знову змінити.

Також повідомляється, що в адміністрації путіна не вважають, що росії варто приєднувати «депресивні регіони», однак є особисте бажання господаря Кремля.

Нагадаємо, що окупанти призначили «керівником» Херсонщини ексрегіонала Володимира Сальдо, а мером обласного центру — Олександра Кобеця.

Фото з Вікіпедії

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