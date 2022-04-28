Окупанти атакують на всіх напрямках, основні цілі — Миколаїв та Кривий Ріг, — Генштаб ЗСУ

Армія країни-окупанта продовжує наступальні дії на кількох напрямках, у Східній операційній зоні мета росіян — встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та створення сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог нарощує темпи проведення наступальної операції, найбільша активність — на Слобожанському та Донецькому напрямках. Основні зусилля противника зосереджені на Ізюмському напрямку — з метою посилення угрупування, що наступає, до Ізюму додатково перекинули підрозділи повітряно-десантних військ і до 500 одиниць техніки.

На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджено на оточенні угруповання військ Сил оборони України. На Лиманському напрямку ворог покращив тактичне становище, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман, а також проводить підготовчі заходи щодо форсування річки Сіверський Донець.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля супротивника зосереджуються на напрямках Херсон — Миколаїв та Херсон — Кривий Ріг.

«За попередню добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ було вражено вісім повітряних цілей: один літак, одна крилата ракета та шість БПЛА оперативно-тактичного рівня. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і на суші. Тільки на території Донецької та Луганської областей минулої доби відбито шість атак ворога, знищено п'ять танків, одну артилерійську систему, двадцять дві одиниці броньованої техніки, один автомобіль і одну зенітну установку», — повідомили в Гентшабі.

За даними розвідки, окупанти звозять людей із окупованих територій Донецької та Луганської областей, щоб поповнити свої підрозділи. У «мобілізованих» забирають документи, щоб їх не можна було ідентифікувати у разі загибелі. Все частіше фіксуються випадки, коли військовослужбовці супротивника, які не бажають більше воювати, дезертують, здаються у полон або завдають собі каліцтва.

Раніше у Генштабі повідомляли, що українським військовим вдалося зі стрілецької зброї збити «високоточний» та «ударний» безпілотний літальний апарат «Куб-БЛА».

Фото Генштабу ЗСУ

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