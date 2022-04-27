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Працюють львівські десантники: українські воїни показали ефектне знищення бронетехніки ворога (відео 18+)

18:46 27 квітня 2022
Працюють львівські десантники: українські воїни показали ефектне знищення бронетехніки ворога (відео 18+)

Воїни-артилеристи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ продовжують успішно знищувати сили російських окупантів на одному з важливих напрямків.

Про це йдеться у повідомленні бригади у Facebook .

«Точність розрахунків та високий професіоналізм львівських артилеристів-десантників завдають противнику значних втрат і деморалізує вцілілий особовий склад» , — йдеться у повідомленні.

Також в акаунті показано один з епізодів битви десантників із ворогом.

«Ми працюємо», — підписано відео із попередженням, що в ньому показано ситуацію 18+.



Секрет свого успіху воїни вбачають у тому, що воюють за рідну Україну.

«Наші самохідні артилерійські установки знищуватимуть цих проклятих окупантів, поки ми остаточно не очистимо від цього мотлоху нашу Батьківщину», — зазначає командир артилерійського підрозділу.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали результат удару української територіальної оборони по ворогові під Запоріжжем, а також успішну ліквідацію «супердрону» рашистів на Луганщині.

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