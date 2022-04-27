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Україна

«Першими сядуть на валізи»: Віталій Кім оцінив загрозу для України з боку військових Придністров'я (відео)

18:10 27 квітня 2022
Віталій Кім

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який розповів правду про окупаційні війська, вважає, що російський військовий контингент у Придністров'ї не становить великої загрози для України.

Про це він сказав у новому відеозверненні.

Свою думку він аргументував «особливим режимом» служби військових росії у регіоні.

«Щодо Придністров'я. Я не знаю, про що думають орки. Насправді, Придністров'я завжди було місцем, де миротворчий контингент, там більше зарплати, всі за гроші вирішували, щоб туди потрапити на пенсії. Там так собі вояки, там орковські мажори». армії. Я думаю, вони першими на валізи сядуть і тикануть, і залишать нам склади. Ну, або підірвуть. Але, швидше, залишать" , — зазначив Кім.

Також глава ОВУ прокоментував учорашню зустріч у Німеччині, у якій взяли участь міністри оборони 40 держав.

«З доброго. Провели зустріч 40 міністрів оборони. Насправді, такі заходи не проводяться за один день, є певна підготовка, вони дуже багато значать. А це означає, що 40 країн скоординувалися, обговорили і вирішили, як вони робитимуть одну яку -то завдання. І це завдання — допомога Україні з озброєнням. Відповідно, дякую. Все прискориться», — висловив упевненість голова прифронтової області.

А тим часом у невизнаному Придністров'ї, про необхідність «визволення» якого нещодавно заявив російський генерал-майор Рустам Міннекаєв, останнім часом було зафіксовано кілька вибухів.

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