Соціальна допомога та виплати під час війни: на що можуть розраховувати українці

Через війну багато хто з українців втратили можливість працювати й забезпечувати себе та свої родини. Мільйони змушені були тікати з дому та шукати безпечніших місць. Для підтримки людей уряд запровадив державні програми щодо виплат з держбюджету для допомоги переселенцям, бізнесу та економіці. Крім того, свою допомогу надають і міжнародні організації. Розповідаємо, на що можуть розраховувати українці у цей складний час.

«Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) надають кожній людині, яка зареєстрована належним чином та включена до Єдиної бази даних про ВПО, у розмірах: 3000 грн на місяць — для людей з інвалідністю та дітей, — каже адвокат практики судових спорів Андрій Новак. — 2000 грн на місяць — для інших. Гроші виплачують щомісячно з місяця звернення протягом дії воєнного стану та ще місяць після його припинення. Допомогу людям, які звернулися за її наданням до 30 квітня цього року включно, надають починаючи з березня. Звертатися треба до органу соцзахисту місцевої державної адміністрації, до уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування або у ЦНАП, через додаток «Дія».

Компенсація власникам житла витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які переїхали після введення воєнного стану, якщо немає заборгованості за житлово-комунальні послуги. Ця допомога не поширюється на тих власників житла, які вже отримують адресну допомогу (допомога щодо компенсації витрат на ЖКГ для внутрішньо переміщених осіб, які стали ВПО після подій 2014 року). Сума компенсації — 443 грн на кожну внутрішньо переміщену особу (14,77 грн в день на людину). За виплатами звертатись до органу місцевого самоврядування (сільські, селищні, районні, міські ради та державні адміністрації).

Компенсацію роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб надають роботодавцям, які працевлаштували ВПО. 6500 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу протягом двох місяців. Ця компенсація не поширюється на бюджетні установи. За виплатами звертатись в електронній формі — через портал «Дія». У паперовій формі або електронною поштою — до центру зайнятості".

Крім описаних видів державної та міжнародної допомоги, в Україні продовжують безперебійні виплати всіх раніше встановлених соціальних допомог. Соціальну допомогу виплачують і в разі пропущення терміну перегляду допомоги, зокрема, особам з інвалідністю та особам, які не мають права на пенсію.

Це стосується таких виплат:

допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомоги на дітей з тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність;

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме;

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг;

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Соціальну допомогу виплачують і в разі пропуску строку перегляду допомоги, зокрема, людям з інвалідністю та людям, які не мають права на пенсію.

Також не зупиняють призначення та продовжують виплати всіх інших видів соціальних виплат, допомог, пенсій:

пенсії по інвалідності та за віком

пенсії по втраті годувальника

допомоги по безробіттю

допомоги по вагітності та пологах

виплати по народженню дитини

грошової компенсації за «пакунок малюка»

виплат багатодітним родинам тощо.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень.

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