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Брешуть про «аналоговнєт»: бійці ЗСУ збили зі стрілецької зброї ударний дрон ворога

13:00 27 квітня 2022
Брешуть про «аналогівнет»: бійці ЗСУ збили зі стрілецької зброї ударний дрон ворога

Незважаючи на спроби російських пропагандистів переконати всіх в «унікальності» зброї їх армії, часто подібні висловлювання виявляються лише брехнею.

Так, бійцям української армії вдалося збити зі стрілецької зброї «високоточний» та «ударний» безпілотний літальний апарат «Куб-БЛА», перевагами якого нібито є прихований запуск, висока точність бомбомету, безшумність та простота у використанні, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Але саме такий «аналогівнет» успішно вчора «дезорієнтували» фахівці радіоелектронної боротьби і кількома точними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині.

«Не слухайте розпропаганду, все їхнє „унікальне“ озброєння дуже добре горить, падає і тоне», — посміхаючись, кажуть наші воїни, показуючи фото, на якому чітко видно серійний номер ворожої «хижої пташки».

Також у Генштабі розповіли про втрати ворога з початку війни. Так, станом на ранок 27 квітня воїни ЗСУ знищили вже до 22700 окупантів, 939 танків (причому лише 26 квітня — 21), 2342 бойових броньованих машин (у т.ч. 26 квітня — 34).

Нагадаємо, ефективно борються з ворогом не лише регулярні частини ЗСУ, а й бійці територіальної оборони.

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