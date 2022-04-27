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«Шашлик по-запорізьки»: у Мережі показали результат удару української територіальної оборони по ворогові

11:07 27 квітня 2022
«Шашлик по-запорізькому»: у Мережі показали результат удару української територіальної оборони по ворогові

Противник намагається атакувати українських воїнів на всіх напрямках, але скрізь зустрічає завзятий опір.

При цьому проти рашистів успішно воюють не лише регулярні частини ЗСУ, а й бійці територіальної оборони.

Результат одного з боїв показали у Генеральному штабі.

«Територіальна оборона ЗС України завдала втрат російським окупантам на Запорізькому напрямку. Підсумок роботи нашої артилерії», — йдеться у повідомленні.

У ролику знято, як під горою палає бронетехніка ворога, у деяких БМП і танків повністю знесено вежі.

Відео викликало позитивні емоції у читачів.

«Молодці», «Ще тепленькі», «Героям слава», «Шашлик по-запорізьки», — весело коментують побачене українці.

Нагадаємо, раніше бійці на Запоріжжі збили з ПЗРК «гордість» повітряних сил РФ — вертоліт КА-52 «аналогівнемає».

Фото Генштабу ЗСУ

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