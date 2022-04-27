Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень: хто зможе отримати

Програма «єПідтримка», в рамках якої виплачувалось по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, стала однією з перших, запущених Кабміном .

За цією програмою допомогу від держави отримували:

«ФОП», які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року;

наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, крім працівників організацій, які одержують кошти з Державного бюджету України;

«ФОП», які не перебувають у стані припинення, реорганізації або ліквідації.

Станом на 1 квітня заявки на отримання допомоги 6 тис. 500 гривень у рамках програми «єПідтримка» подали майже 5 мільйонів українців та майже 3,5 мільйона вже отримали кошти.

Тому на засіданні уряду було ухвалено рішення щодо виділення додаткових 2 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«На цю програму ми направили понад 23 млрд грн, проте частина людей, що подавалася на допомогу останніми днями, поки не отримала своїх виплат. На засіданні уряду сьогодні ухвалили рішення про виділення додаткових 2 млрд грн, що дозволить здійснити виплату ще понад 300 тисячам наших громадян» , — зазначив він.

Без виплат, ймовірно, поки що залишаться ті, хто подавав заявки в останні дні роботи програми.

Нагадаємо, зараз також виплачується допомога на проживання для українців, які змушені були покинути свої будинки через бойові дії, але не виїхали за кордон — по 3 тисячі гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю та по 2 тисячі гривень решті осіб.

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter