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Ворог намагається наступати за декількома напрямками, але стикається з запеклим опором ЗСУ, — Генштаб

8:54 27 квітня 2022
Ворог намагається наступати за декількома напрямками, але стикається з запеклим опором ЗСУ,&nbsp;— Генштаб

На шістдесят третю добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню ворог продовжував наступальні дії противника у Східній операційній зоні, зоседивши найбільшу активність угруповання окупаційних військ на Слобожанському та Донецькому напрямках, та здійснюючи ракетні удари по українських містах. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, на Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, а на Сєверодонецькому — над населеним пунктом Новотошківське. Тим часом на Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь».

Наші захисники тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу, 26 квітня, відбили дев’ять атак ворога, знищили дев’ять танків, одинадцять артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної та сімнадцять одиниць броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та шіснадцять одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники та одну зенітну установку.

Також за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: літак Су-25, вертоліт Ка-52, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Значна вогнева активність ворога нині зосереджена і на Слобожанському напрямку, де тривають авіаційні удари і ураження артилерією інфраструктури міста Харкова, а на Ізюмському напрямку війська ворога проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противник захопив північно-східну околицю населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи.

Нагадаємо, напередодні в районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (більше 70 осіб вбито).

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