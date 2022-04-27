«Вільний світ має право на самозахист»: Зеленський пояснив, чому допомога Україні постійно збільшуватиметься

У кремлі намагаються перекроїти карту Європи та зруйнувати демократичний світ. Щоб завадити реалізації злочинних планів керівництва росії, цивілізовані країни будуть надавати все більшу підтримку Україні.

Про це заявив у своєму відеозверненні за підсумками 62-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Фінальною метою керівництва росії є не просто захоплення територій України, а розтерзання всього центру та сходу Європи та глобальний удар по демократії. Тому вільний світ має право на самозахист і допомагатиме Україні ще більше», — заявив Зеленський.

Також у зверненні глава Української держави зазначив, що щороку 26 квітня світ згадує Чорнобильську катастрофу — найстрашнішу атомну катастрофу в історії людства.

«Але цього року мало просто згадати Чорнобиль. І мало сказати традиційні слова подяки героям-ліквідаторам. Мало нагадати, чому і як стала можливою та катастрофа. Мало повторити висновки, які кожна розумна людина і кожне адекватне суспільство мають зробити. Тому що в цьому році росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту саму страшну аварію», — наголосив президент України.

Водночас, наголосив президент України, що саме 26 квітня росіяни запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу трьох атомних станцій — над Запорізькою, Хмельницькою та Южно-Українською АЕС.

«Виявляється, вони не усвідомлюють, що таке Чорнобиль. Від слова „взагалі“. Російські війська, які намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, використовували цю закриту територію як військовий плацдарм, облаштовували позиції на землі, на якій заборонено навіть просто стояти. Вони ганяли бронетехніку територією, де поховані забруднені радіацією матеріали та де кількість радіоактивних частинок просто зашкалює. Вони зруйнували пункти дозиметричного контролю, зламали, вкрали систему контролю радіаційної обстановки на Чорнобильській АЕС, розграбували ядерну аналітичну лабораторію…», — наголосив президент.

Він зазначив, що лише завдяки професіоналізму та сумлінності наших фахівців, які працюють на Чорнобильській АЕС та інших об'єктах Чорнобильської зони, вдалося врятувати Україну, Європу від нової катастрофи. А зараз завдяки команді Запорізької АЕС та української атомної галузі в цілому вдається в умовах війни забезпечувати безаварійну роботу станцій.

Нагадаємо, раніше президент України відзначив вражаюче зростання підтримки нашої країни у війні з Росії — навіть ті, хто нас не підтримує відкрито — погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи.

Фото ОП

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