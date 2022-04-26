Знайомі всі особи: окупанти призначили відомих колаборантів новими очільниками Херсона та області

На Херсонщині, де окупанти зібралися проводити псевдореферендум, місцевому самоврядуванню представили «нове керівництво».

Так, херсонський міський голова Ігор Колихаєв повідомив, що його заступникам та керівникам комунальних підприємств міста, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, головам районних рад було представлено нову «голову адміністрації Херсона».

«Було озвучено, що повноваження Херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом обласного військового коменданта росії, Кобецу Олександру Юрійовичу, який у свою чергу підпорядковується новому голові Херсонської обласної адміністрації Сальдо Володимиру Васильовичу. Кобець озвучив, що з сьогоднішнього дня саме він координуватиме процеси, що забезпечують життєдіяльність міста», — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

Співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці з окупаційною адміністрацією. Сам Колихаєв запросив в Офісі президента детальну інструкцію, що робити в цьому випадку йому та колегам.

«До прямих вказівок ОП залишаюсь на віддаленому доступі, буду у міру можливості здійснювати управління розпочатими процесами, що стосуються життєдіяльності міста. Залишається багато організаційних та адміністративних питань, на які я поки що не можу дати відповіді. Але ми шукатимемо ці відповіді. Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора роки тому довірили мені керівництво нашим містом», — зазначив він і додав: «Співпрацювати з новою адміністрацією відмовився. Херсон — це Україна! Честь маю!»

До речі, через «призначення» на Херсонщині виникла плутанина. Інший Олександр Кобець (із «Голосу») повідомив, що не його призначили «мером».

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Фото Херсонської міськради

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