Основний напрям повідомлень окупантів оформлюється у стилі радянської пропаганди — у форматі некрологів або повідомлень про «героїчні подвиги» окремих військових агресора, часто свідомо неправдоподібних, з яких певні реальні обставини встановити неможливо. Втім, існують виключення.

«24 березня українським військом було здійснено атаку на групу російських великих десантних кораблів, які перебували в окупованому порту Бердянська, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Тоді стало відомо про знищення через вибух боєкомплекту десантного корабля агресора «Саратов», та про пошкодження ще одного десантного корабля. Потім завдяки визнанню агресором загибелі командира судна, стало зрозуміло, що суттєві пошкодження отримав корабель «Цезарь Куніков».

Наразі у підконтрольних агресорові кримських медіа було повідомлення про загибель 24 березня у Бердянську командира взводу управління батареї 810 бригади морської піхоти агресора севастопольця Кирила Костенікова. Про інші бойові дії у Бердянську в той день не повідомлялося. Тим самим стало очевидним, що під удар на кораблі «Саратов» потрапили не лише екіпаж та боєкомплект, але й десантне угрупування, що, очевидно, перебувало на борту в момент вибуху боєкомплекту. Навіть у вказаній пропаганді агресора вказано, що Костенікова упізнали виключно за аналізом ДНК.

Також цікавим стало оголошення 24 квітня у телеграм-каналі пропагандистського медіа окупантів «Крим 24″ про те, що „на високооплачувану роботу, пов’язану із ризиком, потребуються чоловіки“, із оплатою праці в 300 тисяч рублів. При цьому нами встановлено, що вказаний в оголошенні номер мобільного належав раніше такому собі „консультанту з питань військової служби за контрактом“ так званого „військового комісаріату“ окупантів у Єдикуйському (колишньому Ленінському) районі Криму».

Отже, за словами експертів, наразі окупанти стали злочинно рекрутувати «поповнення» для агресії проти України навіть в інтернет-медіа, чого раніше на окупованому півострові не відмічалося.

Нагадаємо, окупаційна влада «ЛДНР», яка «мобілізовувала» чоловіків старше 60 років і студентів, наразі взялася за неповнолітніх.

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