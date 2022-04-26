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Україна

Даремно розслабилися: у МВС нагадали водіям про «листи щастя»

16:05 26 квітня 2022
Патрульна поліція

У Патрульній поліції нагадали про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та роботу відеокамер фіксації порушень ПДР.

Як передає «Укрінформ», перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного телемарафону сказав, що правоохоронці здійснюватимуть підвищений контроль за дотриманням правил дорожнього руху через відверту зневагу водіями ПДР.

«Відзначаються ДТП із постраждалими та загиблими, пов'язані зі зневагою правилами дорожнього руху. Багато хто під час воєнного стану чомусь вирішив, що правила дорожнього руху не діють, і їздять як заманеться. Ми будемо притягувати до відповідальності та виявляти жорстку позицію. Навіть у звичайний час, а не у військовий, такі порушення собі не дозволяли», — наголосив Білошицький.

За його словами, незважаючи на воєнний стан, на дорогах працюють камери контролю швидкості. «Хочу нагадати, що час винесення ухвали може бути до 60 діб. Тому деякі правопорушення можуть бути опрацьовані пізніше», — додав він.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області в ДТП потрапили автобус та мікроавтобус, який перевозив переселенців з Дніпра у напрямку Тернополя — водій та 6 пасажирів мікроавтобусу загинули на місці події.

Фото Патрульної поліції із соцмереж

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