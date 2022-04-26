Окупанти натякнули на підрив дамби водосховища на Донбасі: під загрозою затоплення шість населених пунктів

На Донбасі, де російська армія намагається повністю взяти під контроль Луганську та Донецьку області, не виключені вибухи на греблі Карлівського водосховища.

Про це попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. «У кількох проросійських Telegram-каналах, які здійснюють медійний супровід війни росії проти України, з'явилася інформація про те, що «в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища». Водночас, з посиланням на міноборони росії, пропагандисти повідомляють, що «у разі підриву дамби у зоні затоплення перебуватиме 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб», — йдеться у повідомленні.

Карлівське водосховище знаходиться за 40 кілометрів від Донецька, найближчий населений пункт — Карлівка. Використовувалося для зберігання запасів питної води Донецька, а також задоволення виробничих потреб низки промпідприємств.

У Центрі зазначають, що такі інформаційні вкидання можуть бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, проте з огляду на характер ведення ворогом війни проти України не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.

Раніше в ГУМ МО України попереджали про російські провокації на території невизнаного Придністров'я, до якого росія хоче пробити коридор півднем нашої країни. Вже повідомляється про вибухи на території телерадіоцентру, на аеродромі під Тирасполем, а також у будівлі з офісами місцевих спецслужб.

Фото з Вікіпедії

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