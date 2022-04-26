У Східній операційній зоні противник продовжує атакувати позиції ЗСУ з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору між територіями та окупованим Кримом, а на Сіверському напрямі ознак формування супротивником ударного угруповання не виявлено. У суміжних з Україною російських районах Курської, Білгородської областей, а також на Брянщині, де напередодні горіли нафтобаза та склад боєприпасів, проводиться інженерне обладнання позицій, а також посилюються протидиверсійні заходи.

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на інших ділянках така:

на Донецькому та Таврійському напрямах ворог переміщає пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення;

на Сєвєродонецькому напрямку противник веде бойові дії у районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямку росіяни намагаються захопити Попасну, тривають бої;

на Авдіївському напрямку рашисти намагаються наступати, але безуспішно;

на Курахівському напрямку підрозділи армії країни-окупанта також безуспішно намагалися наступати в районах населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка;

на Запорізькому напрямку у районі населеного пункту Трудолюбівка тривають бої.

на Південнобузькому напрямку по всій лінії зіткнення супротивник вів обстріл позицій ЗСУ, фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

За добу, що минула, угруповання Повітряних сил Збройних Сил України збило десять повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35, Су-30), чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня (ймовірно «Орлан-10») і три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської областей відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п'ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одна зенітна установка.

«В районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (більше 70 осіб вбито). Точна кількість загиблих уточнюється» , — додали у Генштабі.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що ЗСУ провели операцію «крутіше, ніж у Чорнобаївці» — було знищено передовий командний пункт армійського рівня на Херсонщині, на якому перебували близько 50 старших російських офіцерів.

Нагадаємо, що раніше в українській розвідці попереджали, що противник готує провокації — ракетно-бомбові удари по Білгороду або одному з міст Криму .

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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