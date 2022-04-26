Президент України Володимир Зеленський, який раніше заявив, що ЗСУ почнуть відразу ж повертати окуповані території, якщо для цього буде достатньо озброєння, у черговому відеозверненні заявив, що країна вистояла у війні з росією і що наші захисники змогли повернути контроль вже більш ніж над 900 населеними пунктами.

«24 лютого більшість у світі навіть не вірила, що ми вистоємо більше тижня. Дехто говорив — три дні. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну — виграшна. А тепер… Наразі всі це знають. Всі у світі — навіть ті, хто нас не підтримує відкрито — погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи». — сказав він.

За словами Зеленського, армія країни-агресора за два місяці після початку широкомасштабного вторгнення використала проти України понад тисячу сто ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерії, російські окупанти грабували і розстрілювали людей, перетворюючи мирні міста та села на пекло: «Від частини українських міст не залишили каменю на камені. Але так нічого й не добилися. І не доб'ються».

Президент додав, що в Україні російські військові не побачили навіть крихти підтримки, на яку вони розраховували, їм чітко показали, що це — зовсім інша країна та інші люди, які захищатимуть рідну землю.

«Станом на даний момент вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад знаходяться під тимчасовим контролем російської армії. Але я не сумніваюся, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю», — зазначив Володимир Зеленський і додав: «Уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся створюваи тисячолітній Рейх — програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів — програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію — ти програєш. І якщо пішов проти українців — програєш».

Нагадаємо, що напередодні Зеленський у Києві зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеним та міністром оборони країни Ллойдом Остіном. Американські чиновники анонсували повернення співробітників посольства США в Україну вже цього тижня, а також заявили про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн. доларів.

Фото Офісу президента

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