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Російський ворог намагається закріпитися на зайнятих позиціях, але скрізь відступає під тиском ЗСУ, — Генштаб

20:06 25 квітня 2022
Російський ворог намагається закріпитися на зайнятих позиціях, але скрізь відступає під тиском ЗСУ,&nbsp;— Генштаб

На шістдесят першу добу героїчного протистояння російському воєнному вторгненню ворог і надалі здійснює наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, завдаючи ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, окупанти намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів, концентруючи авіаудари по залізничних вузлах.

Що стосується тимчасово захоплених ворогом територій Харківщини та Луганщини, то там окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення, приділяючи особливу увагу «вилученню» алкогольних напоїв та продуктів харчування. А в смт Велика Олександрівка на Херсонщині росіяни оголосили місцевому населенню про необхідність залишити населений пункт вже до 28 квітня. Мешканцям, які не виконають наказ, погрожують примусовою евакуацією.

Нагадаємо, СБУ перехопила телефонну розмову окупантів, які обговорюють завдання артобстрілу по херсонським школярам.

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