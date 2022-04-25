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Україна

Вимагають 5 тисяч євро: окупанти тероризують матерів полонених

21:00 25 квітня 2022
Новіков Олексій

Російські військові, які днями обстрілювали цивільні об'єкти, прикриваючись прапорами України, тепер вдаються до прямого шантажу матерів полонених українців. 24 квітня до відомої маріупольчанки, діячки у сфері дитячого кіно та телебачення, засновниці фестивалю дитячого кіно «КіТи» Ольги Новікової з акаунту її сина подзвонили рашисти. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Орки повідомили, що її сина Новікова Олексія взяли в полон і вимагають 5 тисяч євро за збереження йому життя. Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя, — написав Петро Андрющенко. - Погрожують, що в разі не отримання грошей знімуть на відео його страту.

Це — справжній тероризм. Хлопця тримають в районі с. Малоянисоль. Новіков Олексій проходив службу в територіальній обороні. Наразі Україна включила його в перелік полонених. Але гарантій збереження життя досі немає. Просто лють".

Нагадаємо, неподалік Маріуполя знайшли нові братські могили, а жителів міста окупанти примусово вивозять на Далекий Схід та в інші депресивні регіони рф.

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