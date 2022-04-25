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Україна

Набралися нахабства їхати засіяним полем: обурені бійці ЗСУ одним пострілом знищили техніку ворога (відео)

18:38 25 квітня 2022
Скрін відео

Поки «запасливі» українці відбивають напади ворога, московитські найманці, схоже, навіть не уявляють, що для нашого народу є посівний час. Тому цілком можна зрозуміти обурення, з яким українські військові влучним пострілом знищили російську БМП, яка виїхала на засіяне поле.

Внаслідок вибуху вежу БМП з гарматою відірвало та відкинуло на десять метрів, а весь екіпаж загинув, повідомили у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді.

«Російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Проте одразу була засічена нашими бійцями. Якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків», — йдеться у повідомленні.

Але маневри тривали недовго — за кілька секунд їм поклав край влучний постріл з протитанкового ракетного комплексу.

Наслідки влучення добре видно на відео, зняте з дрону.

Нагадаємо, раніше в Міноборони показали плоди зусиль талановитого бійця, який збив ворожу «вертушку» у свій день народження, причому, як виявилося, вдруге взявши до рук ПЗРК «Голка».

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