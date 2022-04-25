Втратив на війні сина, але пообіцяв помститися путіну: киянин гордо виступив на захист Маріуполя

Киянин Сергій, який з 2014 року захищає Україну від російської навали і отримав позивний «Якуб», втратив на війні сина Віталія, який служив у полку «Азов» і героїчно загинув у Маріуполі 24 березня.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

Звістка про загибель сина застала чоловіка на Донеччині, де він воював з російськими фашистами під Горлівкою у складі окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

«Якуб» зізнається, що його душу розриває невимовний біль від втрати сина, але водночас відчуває величезну гордість за нього. Віталій, за словами батька, був відважним воїном, гідною людиною та справжнім героєм.

«Але війна триває. Я повинен бути зібраним, пильним і зосередженим, щоб знищити якнайбільше загарбників і помститися московитам за те горе, страждання та руйнування, які ці потвори принесли нашій Україні» , — каже Сергій.

Сам «Якуб» — досвідчений боєць, який пройшов багато гарячих точок на Донбасі, отримав поранення під час виходу з Дебальцевого. Після лікування у шпиталі повернувся додому і жив звичайним життям — няньчив двох онуків, подорожував країною, займався ремонтами будинків.

Але ворог не дав спокійно жити. Після 24 лютого Сергій знову вирушив на фронт.

«Ми, українці, чужого не беремо, але й свого не віддамо. За кожен клаптик землі боротимемося до останнього. Скільки б цієї нечисті сюди не кинули — винищимо всіх! Як би путін не намагався нас роз'єднати і знищити, всі його плани спрацювали з такою згуртованою та об'єднаною українська нація вже давно не була. А разом ми переможемо будь-якого ворога!» , — переконаний Сергій.

Нагадаємо, зараз бійці полку «Азов» опинилися в оточенні ворога і утримують територію комбінату «Азовсталь», де разом з ними перебувають сотні жінок і дітей — мирних жителів Маріуполя.

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