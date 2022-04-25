Взяти за основу досвід Кувейту: які компенсації отримають українці за зруйноване путіним житло

Українці отримають компенсації від держави за зруйноване війною житло та інші об'єкти нерухомості. Такі нововведення пропонує законопроект № 7198, авторами якого є 42 «слуги», серед яких голова партії «Слуга народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк та голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, пише UBR.

Експерти вважають, що хоча руйнація українських міст має такий самий рівень, як міста в Сирії, які були так само, як і українські, знищені російськими бомбардуваннями та обстрілами, найбільш оптимальним варіантом є досвід Кувейту.

Тому законопроект № 7198 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, викликаних військовою агресією Російської Федерації», чия назва говорить сама за себе, розроблено з метою визначення принципів надання державою компенсації за «військові руйнування в період з 24 лютого.

Він визначає перелік осіб, які мають право на отримання компенсації, способи її отримання, вимоги для отримання, черговість та пріоритетність отримання та механізм. Проект пропонує створення реєстру пошкодженого та знищеного майна, що міститиме таку інформацію:

дані осіб, майно яких пошкоджено чи знищено;

дані про пошкоджене та знищене майно;

стадію розгляду та прийняття рішення про надання компенсації.

У разі ухвалення законопроекту він набирає чинності через два місяці з дня опублікування.

Хто отримає компенсацію

Згідно із законопроектом, особами, які мають право на компенсацію за пошкодження або знищення свого житла, будуть:

власники пошкоджених та знищених об'єктів нерухомого майна;

особи, які інвестують у будівництво об'єктів житлового будівництва;

члени житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці всіх перерахованих вище категорій громадян;

співвласники багатоквартирних будинків, пошкоджених чи зруйнованих.

Пріоритетне право на отримання компенсації матимуть багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю І та ІІ груп, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів війни.

Лише на один об'єкт

Є й важливі нюанси, які потрібно знати вже зараз. Так, пріоритетне право компенсацію за пошкодження чи знищення об'єкта нерухомого майна поширюється компенсацію лише одного об'єкта.

«Якщо в особи з пріоритетним правом компенсації зруйновано або пошкоджено більше одного будинку/квартири, то пріоритет надається одноразово, компенсацію за інші об'єкти нерухомого майна буде отримано в порядку черговості. Облік черговості надходження заяв здійснюватиметься за допомогою реєстру пошкодженого та знищеного майна», — пояснює юрист ЮК «Волхв» Ярослава Борка.

Як отримати компенсацію

Пропонована законопроектом процедура оформлення компенсації та її подальше отримання передбачає чотири кроки:

1) подання заяви про надання компенсації;

2) розгляд заяви про надання компенсації Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації,

3) ухвалення рішення про надання компенсації;

4) виплата компенсації.

Ключовим із них є, звичайно, розгляд заяви комісією, яка встановлює наявність чи відсутність підстав для отримання компенсації. Також вона визначає, чи є у заявника пріоритетне право на отримання компенсації, збирає документи та інформацію, необхідну для ухвалення рішення щодо надання компенсації.

«Вона (комісія — ред.) проводить обстеження можливості/неможливості відновлення об'єкта нерухомого майна, забезпечує проведення оцінки вартості відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна. Термін розгляду заяви Комісією з розгляду питань надання компенсації не перевищуватиме 30 календарних днів з дня подання заяви», — уточнює Ярослава Борка.

Уряд уже почав опрацьовувати питання щодо механізмів допомоги людям, які втратили житло через війну, і вже сьогодні власники зруйнованих будинків можуть подати заяву про надання компенсації через мобільний додаток «Дія» або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

«Варто зазначити, що законопроектом передбачено збирання інформації для майбутніх позовів держави України проти Російської Федерації у зв'язку з військовою агресією РФ», — акцентує Ярослава Борка.

Репарації

Питання, хто заплатить, справді важливе. Грошей у держбюджеті зруйнованої війною країни явно на це не передбачено, а союзники, які недавно стали виходити з коронакризи, теж, можна сказати, дорожать кожною копійкою.

За оцінкою фінансового аналітика, екс-начальника відділу департаменту фінансової стабільності НБУ Наталії Задерей, компенсацію можна взяти з репарацій країни-агресора, резерви яких, як відомо, у сумі не менше $ 300 млрд були заморожені провідними країнами світу.

«Є подібна практика. Спочатку громадянам компенсує державу, а громадяни відступають державі право на вимоги на репарацію. Через спеціальні органи ООН вона стягується з агресорів», — пояснює Наталія Задерей.

Світова практика має кілька прикладів відновлення зруйнованих війною країн — у Лівані, на Балканах, у Сирії та Кувейті. Найбільш близькими за руйнуванням України є Сирія, чиї міста також бомбила і знищувала хімічною зброєю російська авіація. Але експерти вважають, що для України цей варіант не дуже добрий.

«Хотілося б, щоб була програма, як у Кувейту. Із Сирією нас порівнюють у контексті руйнувань Алеппо та Маріуполя. Міста стерті з лиця землі», — уточнює Наталія Задерей.

Причина в тому, що Сирія, де править диктаторський режим Башара Асада, була під міжнародними санкціями, які обмежували можливості відновлення.

А Кувейт, звільнений міжнародною коаліцією під час війни з агресором — Іраком Саддама Хусейна, отримав повноцінну підтримку міжнародної спільноти. Проте навіть у випадку з Кувейтом уточнюють експерти, де руйнувань було набагато менше, ніж зараз в Україні, на стягнення коштів із країни-агресора пішло близько 30 років.

Нагадаємо, адвокат пояснив «ФАКТАМ», коли почнуть обстежувати зруйноване житло та чи можна його відновлювати без акта .

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