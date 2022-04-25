«Гвинтокрил збивається — наступ рашистів зривається»: бійці ЗСУ вивели «формулу успіху» на фронті
Українські воїни не лише завдають відчутної шкоди військам кремлівського диктатора путіна, а й роблять це дуже майстерно і видовищно.
Так, бійці ЗСУ із Запоріжжя навіть «вивели формулу успіху» дій на фронті: вони впевнені, що якщо збити «гордість» повітряних сил РФ — гелікоптер КА-52 «аналогівнемає» — то ворог боягузливо відмовиться від ідеї наступу.
Таку формулу, як виявилося, «довів на практиці» молодий українець, якому лише за день до цього показали, як користуватись комплексом «Голка». І збив він ворожу вертушку у свій день народження, повідомили в Міністерстві оборони України.
«Збив у свій День народження! А всього того дня „скасували“ три вертольоти!» — розповідають у підрозділі, який того дня «приземлив» найзухваліші мрії ворога.
Росіяни не ризикнули без підтримки гелікоптерів рухати вперед колону своєї техніки з 15 танків та 5−6 машин піхоти, і почали драпати!
Нагадаємо, раніше український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц) показав, як у випадку з рашистськими окупантами діє закон карми.811
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