«Миттєва» карма в дії: в Мережі показали швидке знищення техніки ворога (відео)

Незважаючи на спроби використати «сучасне російське» озброєння, російський ворог постійно зазнає поразки, оскільки на його шляху постають українські воїни, налаштовані на вигнання ворога із землі України.

Про те, як відбувається знищення солдатів путіна, показав український офіцер Анатолій Штірліц.

Він опублікував відео, на якому показано, як путінський танк нахабно вторгається в українське місто і намагається вести вогонь, але одразу «отримує по вежі» снарядом, який стирає його з землі.

«Миттєва карма», — підписав відео воїн.

Також Анатолій "розщедрився" на ролики зі знищенням дронів, танків та іншої техніки, яка прибула на українську землю, але була повністю "перемолочена" ЗСУ та знищена.

А деякі трофейні зразки, захоплені українцями, навіть матимуть змогу застосовуватися проти своїх колишніх господарів.

Тому ні в кого з українців не виникає жодного сумніву: з такими воїнами наша країна обов'язково переможе у цій війні, і у путіністів є лише один спосіб вижити найближчими тижнями — здатися українцям.

Тим більше що склади боєприпасів орків почали вибухати вже і на території самої Росії .

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