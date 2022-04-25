Майже 22 тисячі військових і понад 200 дронів: у Генштабі назвали втрати Росії у війні

Генеральний штаб оновив дані щодо втрат путіна, який поклав в Україні вже 21 900 своїх військових, намагаючись втілити свої божевільні плани.

Зокрема зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс рф).

Також станом на ранок 25 квітня знищено вже 884 танків, 2258 одиниць бойових броньованих машин і 411 одиниць артилерійських систем.

Спалено і виведено з ладу 149 РСЗВ, 69 засобів ППО, 181 літак та 154 гелікоптерів.

На додачу ворог позбавився 1566 одиниць автомобільної техніки, 8 кораблів, 76 цистерн з ПММ, 201 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 28 засобів спецтехніки і чотири пускових установки ОТРК/ТРК.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!», — закликають українські військові.

Нагадаємо, в Україні нині готуються до посилення тиску ворога на позиції ЗСУ зі спробою хоч якось досягти цілей угод, яких від них вимагає політичне керівництво — насамперед про вихід на межі Луганської та Донецької областей.

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