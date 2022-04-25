Є загиблі і поранені: російські окупанти ракетами обстріляли Вінниччину і Львівщину

Сьогодні близько восьмої ранку у містах Козятин та Жмеринка на Вінниччині пролунали вибухи. Це сталось під час тривоги, яка розпочалась о 06:56. Відомо, що під ракетний обстріл рашистів потрапило залізничне полотно. Про це повідомив у своєму відеозверненні голова ОВА Сергій Борзов:

«Ворог намагається завдати удари по об’єктах критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі, поранені. Ведуться рятувальні роботи підрозділами ДСНС Вінницької області. На місці працює Служба безпеки України і поліція. Подробиці згодом»

Після того у телеграм-каналі Укрзалізниці повідомили про проблеми із залізничним сполученням. Через атаку путінських армійців щонайменше 16 пасажирських поїздів затримають:

«У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка — Козятин, Жмеринка — Козятин, Козятин — Фастів. Поїзди, що прямують вказаними дільницями, затримано, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо».

Додамо, що вибухи були і на Львівщині. Стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне», рятувальники гасять пожежу.

Нагадаємо, напередодні Великодня, рашисти завдали ракетного удару по Одесі, загинуло 5 осіб, у тому числі 3-місячна дівчинка.

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