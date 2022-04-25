Новий пакет фінансової допомоги та новітнє озброєння: Київ «несподівано» відвідали держсекретар та міністр оборони США

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони країни Ллойд Остін скористалися «ноухау» британського прем'єра Бориса Джонсона і «таємно» відвідали Київ, де зустрілися з президентом виючої України Володимиром Зеленським. Звичайно, це було зроблено з метою безпеки гостей.

Про це розповів в інтерв'ю Майку Фейгін радник голови офісу президента Олексій Арестович.

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У ході зустрічі високопосадовці анонсували повернення співробітників посольства США в Україну вже на поточному тижні, а також заявили про новий пакет фінансової допомоги в розмірі 713 млн доларів.

Було заявлено, що після Києва міністр оборони США Остін попрямує до Німеччини, де на американській базі Рамштайн проведе зустріч із представниками 20 країн для обговорення військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що раніше офіційні представники США відмовилися від будь-яких коментарів щодо заяви президента України Володимира Зеленського про те, що члени американського уряду планують візит до України.

Фото Офісу президента

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