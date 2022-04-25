Ворог посилить тиск на позиції ЗСУ: у Зеленського пояснили, як розвиватиметься ситуація на фронті найближчими днями

Найближчими днями слід чекати загострення на полі бою. Таку думку висловив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

На його думку, ескалація відбудеться через те, що російській армії потрібно показати своєму керівництву у Кремлі хоч якийсь результат за 60 днів повномасштабного вторгнення.

«На фронті слід очікувати посилення тиску на наші позиції зі спробою хоч якось досягти цілей угод, що їх від них вимагає політичне керівництво», — заявив Арестович.



Йдеться про вихід на межі Луганської та Донецької областей. Як пояснює радник глави Офісу президента, ворогам це не вдасться, оскільки Україні надходить військова допомога від Заходу, а ЗСУ готові давати гідну відсіч.

Ще одна тривожна точка, де можливе загострення — Маріуполь. Там противник, незважаючи на заяви військово-політичного керівництва, продовжує зосереджувати зусилля у районі оборони українських військ на заводі «Азовсталь».

«Дуже складною ситуація залишається у місті Маріуполь, де противник, незважаючи на заяви їхнього вищого військово-політичного керівництва Росії на рівні президента та міністра оборони РФ, продовжує зосереджувати зусилля в районі оборони наших військ на заводі Азовсталь. Вранці там працює авіація противника, далека авіація, стратегічні бомбардувальники, артилерія супротивника», — вважає Олексій Арестович.

«Нагадую, що наші війська захищають там і цивільних людей, яких понад 100 — літніх та маленьких дітей, які перебувають в укриттях під захистом наших сил на заводі «Азовсталь», — додав радник голови ОП.

Нагадаємо, що журналіст-розслідувач Ballingcat Христо Грозєв припускає, що у найближчі 2−3 тижні відбудуться найважчі битви за південь та схід України. Він прогнозує, що російська армія зазнає невдачі під час другої фази війни.

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