ВСУ влаштували ворогові «суцільну Чорнобаївку»: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах

На 61-у добу героїчного протистояння України російському військовому вторгненню ворог проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю за територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутної колії з окупованим Кримом. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку російські окупунти продовжують обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкине, а на Донецькому та Таврійському напрямах противник задіяв артилерію для обстрілу позицій ЗСУ. Тим часом у Маріуполі ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу «Азовсталь», а в Попасній — вів штурмові дії.

Проте ЗСУ лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили сім атак ворога, знищивши 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини та 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники.

Підрозділами протиповітряної оборони у вказаному районі було збито три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

А на території легендарної чорнобаївки, що стала легендарною, українські військові здійснили черговий, вже 17-й руйнівний удар по позиціях російських окупантів. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

«До речі, з 17-ою Чорнобаївкою. Щойно повідомили» , — написав він.

Також радник керівника ОПУ зазначив, що за 60 днів війська РФ жодної поставленої Кремлем мети в Україні не досягли, і лише зазнали великих втрат.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 квітня, українські військові знищили три літаки та понад 20 одиниць ворожої техніки.

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