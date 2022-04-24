Кожен третій загиблий в Київській області — з Бучі, — мер міста

У Бучі на Київщині завершується важливий і складний процес — збір та ексгумація тіл загиблих і померлих на території громади. За останніми данними, загинуло 412 чоловік, втім кількість все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий в Київській області — з Бучі. Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

«В окрему справу виділена братська могила коло церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та дві дитини», — написав Федорук.

Там є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних Сил України.

«Тепер головне завдання, яке поставив перед комунальниками, — ідентифікувати кожного, — додав Федорук. — Коло моргу працює наш Інформаційний центр. Він допомагає родичам знайти, опізнати та поховати своїх близьких. Також працює кол-центр і є волонтери в ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону: +380 683 282 892».

За словами Анатолія Федорука, Бучанська міська рада забезпечує всі родини загиблих громади необхідною атрибутикою. У комунальній ритуальній службі є труни, хрести, вінки та таблички. Все безкоштовно — за рахунок бюджету громади.

«Ми хочемо допомогти родинам поховати загиблих протягом найближчого тижня — до поминальних днів. Якщо у вас є інформація про те, що когось все ще не ексгумували, або вам не змогли допомогти наші співробітники і волонтери, дайте знати, будемо окремо з"ясовувати і шукати», — зазначив мер Бучі.

Крім того, секретарка Бучанської міської ради Михайлина Скорик-Шкарівська додала, що, ймовірно, Буча стане містом-меморіалом. Концепцію уже обговорюють на рівні голови держави.

Раніше ми розповідали про те, жінка тиждень їздила автостопом у Бучу, щоб знайти тіло вбитого рашистами сина.

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