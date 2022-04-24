росія втратила в Україні майже всіх своїх десантників, — Грозєв

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, який раніше заявляв, що путін більше не вірить своєму оточенню і вирішив взяти на себе командування російськими військами, стверджує, що країна-агресор втратила в Україні майже всіх своїх десантників.

В інтерв'ю «Україна 24» він повідомив, що йдеться про 90 відсотків десантників, які були ліквідовані під час першої фази війни. На його думку, без цих військових, які є важливою частиною армії, неможливе захоплення стратегічних об'єктів та міст.

Також було втрачено й військовослужбовців другого ешелону. За словами розслідувача, українські захисники ліквідували близько чотирьох тисяч найманців із досвідом, які останні роки брали участь у бойових діях на території Сирії та африканських країн.

Христо Грозєв вважає, що без оголошення загальної мобілізації росія зможе зібрати 60−70 батальйонних тактичних груп. І це при тому, що не ясно, хто погодиться брати участь у війні, а хто є лише «на папері».

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович прогнозував, що нинішня гостра фаза війни триватиме два-три тижні. Такий висновок він зробив на основі даних про темп війни та кількість витрачених боєприпасів та втрат противника.

Фото Генштабу ЗСУ

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