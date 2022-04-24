Рашисти вигадали, як вбивати українців, прикидаючись ЗСУ

На окупованих Миколаївщині та Херсонській області, де рашисти хочуть провести «референдум за створення «ХНР», противник намагається дискредитувати ЗСУ та обстрілює цивільні об'єкти, прикриваючись прапорами України.

«На околицю селища Грозове Херсонської області виїхали танки окупантів з українськими прапорами. Ця демонстраційна колона рушила у напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім з тих же танків веде обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українських військових на мирних жителів Херсонської області» , — повідомило оперативне командування «Південь».

У ЗСУ наголосили, що українські військові не обстрілюють цивільні об'єкти та населення, не відкривають вогню по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними жителями.

Раніше в ГУР Міноборони України повідомляли, що в окупованих населених пунктах Харківщини росіяни відбирали у місцевих жителів генератори для використання у власних цілях, заявляючи, що нібито «це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів» і що «Харків уже майже окуповано росіянами».

Фото зі сторінки оперативного командування «Південь» у соцмережах

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