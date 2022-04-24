«Захистили» українців шляхом депортації: маріупольців примусово везуть на Далекий Схід рф

До Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких — діти. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко:

«Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України — депресивні регіони росії. Найбільший цинізм та показовість ситуації в цій заяві офіційної влади окупантів: „Кроме того, в самом пункте временного пребывания у детей будут еще дополнительные занятия, потому что есть трудности с прохождением программы, есть трудности с русским языком“. Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську, шляхом депортації. Мразі. Лють».

Крім того, за словами радника міського голови, у місто Чебоксари росія департувала 466 маріупольців, з них 106 дітей: «Фактично йде зачистка території Маріуполя від людей. Територія для коридору в Крим їм потрібна, люди — ні».

Нагадаємо, неподалік Маріуполя знайшли нові братські могили.

344

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter