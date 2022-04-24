Українці за кордоном: чому статус біженця не найкращий варіант і хто має право на тимчасовий захист

Українці, які їдуть до Європи, рятуючись від війни, можуть розраховувати на отримання кількох статусів, що гарантують захист.

Так, при перетині кордону Євросоюзу вони мають можливість попросити про притулок у першій же країні, але в цьому випадку вони залишатимуться на території цієї держави без права виїзду в іншу країну до того, як отримають необхідні документи. Час їхнього оформлення може тривати до півроку. Згодом біженці отримають посвідку на проживання (не менше 3 років), спеціальний документ для поїздок країнами Євросоюзу, право на соцзабезпечення, медичну допомогу, роботу та освіту. Вони не можуть повернутися на батьківщину після отримання статусу.

Також громадяни України та легалізовані іноземці, які проживали в країні до 24 лютого, можуть розраховувати на отримання тимчасового захисту з такими ж правами, як і ті, хто став біженцем. Щоправда, із деякими відмінностями. Так, люди, що знаходяться під тимчасовим захистом, не обмежені у пересуваннях на відміну від біженців. Вони можуть їхати в будь-яку країну ЄС, наприклад, до друзів чи родичів. Тимчасовий захист надається на рік. Якщо війна в Україні завершиться, цей статус можуть призупинити, а якщо ні — продовжити.

Матеріал «Що пропонують біженцям з України у різних країнах ЄС: житло, робота та соціальні гарантії» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Держприкордонслужби України в соцмережах

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