Нещодавно представники окупантів зробили декілька заяв щодо окупованих територій України та Молдови. Мова йшла про злочинну мету «встановлення сухопутного коридору» між Кримом та так званим Придністров’ям, як нібито «завдання другого етапу спеціальної військової операції проти України». Про це зокрема повідомив виконувач обов’язків командувача Центрального військового округу росії Рустам Міннекаєв.

«Паралельно окремі депутати російської державної думи заявили про нібито перспективи „визнання“ так званої „Придністровської молдавської республіки“, — заявили у Асоціації реінтеграції Криму — Нинішні заяви ворога також можуть мати метою й свідому дезінформацію. Крім того ця заява про „утиски російськомовних“ на перший погляд є абсурдною, адже Придністров’я контролюється саме російською армією, яка займається такими утисками. Очевидно що першим ударом агресора з окупованого Криму у лютому 2022 року був напрям на Херсон та далі на Вознесенськ, який дійсно міг мати злочинний вектор у бік окупованих росією районів Молдови. Окуповане росією Придністров’я має малу економічну, демографічну та воєнну значущість, якщо моделювати його участь у прямій агресії проти України. У той же час режим Тирасполю має виключне значення для росії з метою ймовірної агресії проти законної влади самої Молдови. Тридцять років існували сталі економічні та інші зв’язки між Тирасполем та Кишиневом. Частина бізнесу та політиків Молдови „живе обома берегами Дністра“ та розраховує на „проросійського виборця“. Наразі армія та силові структури Молдови ймовірно можуть щонайменше надати відсіч Тирасполю, але якщо на територію лівого берега Дністра гіпотетично потрапили би більш значущі, ніж нинішні 2 тисячі багнетів російські війська ситуація могла б стати зовсім іншою. Росія з осені 2021 року до лютого 2022 року намагалася саме шляхом концентрації військ біля українських кордонів шантажувати офіційний Київ та вимагати відмову від євроінтеграції та формування маріонеткового проросійського уряду. Очевидно що такій саме шантаж росія могла б готувати й для Кишинева».

До слова, за збігом обставин ключові кримські колаборанти, Сергій Аксьонов та Володимир Константинов мають походження саме з території Молдови, а тому вони явно не були б проти взяти участь у формуванні чергової маріонеткової адміністрації Кремля. Гучні заяви агресора про «утиски російськомовних Придністров’я» розраховані насамперед як засіб інформаційного тиску на владу Молдови. Тому «кримський сценарій» для Кишиневу наразі залишається віртуальним — насамперед завдяки стійкості Збройних Сил України.

Як писали «ФАКТИ», у Генштабі ЗСУ фіксували передислокацію підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

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