Психологія розстріляних: Арестович розповів, коли і чому захлинеться наступ рашистів в Україні

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, який на початку квітня заявляв, що ресурси для ведення наступу росіян в Україні можуть вичерпатися через пару тижнів, повторив свій прогноз і зараз, сказавши, що наступ рашистів закінчиться через «два-три тижні, а разом з ним, цілком можливо, закінчиться і активна фаза війни, тому що російським військам більше нема чим наступати».

«Те, що вони зараз зібрали, — це передостанні оперативні резерви. Є ще в районі Білгорода — Валуєк десь 15 тисяч війська. Але це нещасні, які вийшли з-під Києва, Сум та Чернігова, — у них психологія розстріляних. Вони дуже не хочуть воювати», — сказав він в інтерв'ю «Медузі».

Він вважає, що битва триватиме не довше двох-трьох тижнів, судячи з темпів війни та кількості витрачених боєприпасів та втрат. «Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ і, можливо, це буде останній наступ другої фази, тому що я не знаю, де вони візьмуть нові резерви. Щоб їх підготувати, потрібен мінімум місяць, а то і два. За цей час багато чого відбудеться. І санкції почнуть діяти, і в міжнародному плані щось трапиться, і ЗСУ сильно зміцняться за цей час», — прогнозує Арестович.

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Водночас росії, як вважає радник голови ОП, «зміцнюватися нема звідки» — ані боєприпасів, ані військ особливо не лишилося: «Ми бачимо, що їде сюди. Бачимо якісь спроби мобілізації, коли на офіцерські посади беруть людей без військової освіти… Коли їдуть старі танки 1960-х років, старі БТРи та старі артилерійські знаряддя, стає зрозуміло, що з цим особливо не навоюєш».

При цьому партнери активно допомагають озброєнню України. Арестович також зазначив, що війна, яка перейшла у позиційну фазу, вигідніша Україні: «Ми на своїй землі. На нас працюють партизани, на нас працює природа, і Захід нам допомагає. А вони повинні стояти на місці та забезпечувати армію на території, яка їх не дуже любить».

За його словами, росіяни 90-тисячною армією утримують лінію приблизно у 1200 кілометрів — від Херсона до Харкова, що неможливо робити без надійного тилу. При цьому, як стверджує Арестович, за цією лінією, окрім ключових, немає ані населених пунктів, ані російських солдатів.

«Якщо ми цю лінію проткнемо, далі можна йти до Криму. Вони зараз витратять свої резерви, ослабнуть, а в нас далі зелена зона: наші партизани, сили спеціальних операцій підуть їх різати по кущах. Це безумство триватиме ще місяць-два, бо ми просто повбиваємо всіх, знищуємо всі їхні війська» , — резюмував він.

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Фото з Вікіпедії

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