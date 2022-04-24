«Нас не знищить жодна орда. Наш світанок незабаром настане»: Зеленський привітав українців з Великоднем (відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників з Великоднем, заявивши, що сьогодні всі українці вірять у перемогу і що жодна «орда і погань» не зможе нас знищити.

«Сьогодні велике свято. І я перебуваю у великому місці — великому Софійському соборі. У соборі, закладеному тисячу років тому на полі священної битви, де військо Київської Русі-України розгромило печенігів. У соборі, який не зруйнувала ані ординська навала, ані нацистська окупація, який вистояв усупереч усьому. Сьогодні всі ми віримо у нову перемогу України. І всі ми впевнені, що нас не знищить жодна орда та погань», — сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що вже другий рік поспіль люди змушені зустрічати Великдень не так, як звикли — спочатку через пандемію коронавірусу, а зараз — через чуму під назвою війна.

«І торішню, і нинішню загрозу об'єднує одне — ніщо не зможе подолати Україну. Велике свято сьогодні дає нам велику надію та непохитну віру в те, що світло переможе темряву, добро переможе зло, життя переможе смерть, а отже, неодмінно переможе Україна! І на Великдень ми просимо у Бога великої благодаті, щоб збулася наша велика мрія — це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним — вічна згода та процвітання» , — додав він.

Володимир Зеленський згадував про українські міста-мученики, які пережили та переживають звірячі злочини рашистів: «Ми віримо, Боже, що під час свого суду ти не забудеш їх усіх. Усіх, хто забув усі твої заповіді. Не забудеш про Бучу, Ірпінь, Бородянку, Гостомель. Всіх, хто пережив звірські злочини, дай їм і всій нашій землі людського щастя. Не забудеш про Чернігів, Миколаїв, Херсон, Суми, Харків, Ізюм, Краматорськ і Волноваху, Попасну, всі інші міста і села, які чують страшні вибухи. Дай їм і нам усім почути салют перемоги. Не забудеш про Маріуполь та його героїчних захисників… Можна знищити стіни, але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух. Дух наших воїнів. Дух усієї країни. Ми бачимо жахливі сцени війни. Дай нам побачити щасливу картину мира».

А напередодні Великодня Зеленський у своєму зверненні до українців акцентував увагу на злочинах росії в Україні, заявивши, що відповідальні за ракетний удар по Одесі, під час якого загинули мирні жителі, зокрема й тримісячна дитина, обов'язково будуть встановлені та покарані.

Фото Офісу президента

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