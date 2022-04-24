24 квітня православні та греко-католики відзначають Великдень. Це найрадісніше та найсвітліше свято у році для всіх християн. У це світле свято люди звертаються до Бога з молитвами.

Читати молитву можна як церкві, так і вдома. Робити це потрібно перед іконою. Молитися вдома краще наодинці у порожній кімнаті.

Молитва за мир в Україні

Боже, Творець і Отче всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Пробуди в них щире прагнення до розуміння і єдності. Допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони завдавали і продовжують завдавати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати в справі миру, поважаючи права кожної людини в злагоді з твоєю волею. Очисти їх серця від усякої образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі.

Нехай всі народи усвідомлюють свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче встануть на шлях єдності, з любов'ю співпрацюючи один з одним.

Благослови, Боже, тих, хто присвячує себе великій справі творіння світу. Нехай буде завжди благословенне Твоє святе Ім'я і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє Царство справедливості, миру і злагоди. Амінь

Молитва за мир

Господи Боже наш, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу, недостойні, закликаємо і смиренно молимо: прости милостиво руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань.

Не на лук свій сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо: збережи Вітчизну нашу у світі, пом’якшити милістю Твоєї серця ворогів почерствілі, злі наміри їх відверни, молимося Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй.

Поглянь із небес, Владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас — бідних рабів Твоїх, що славлять тебе православно.

Незабаром змінюй скорботу нашу на радість, а біду на твердий світ. Не допусти страждань матерів і сліз дитячих, а їхні молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило запашне перед Престолом величності Твоєї, підносячи Україні наш мир і спокій.

Сердечно молимося Тобі, Благодійнику Милостивий, вислухай нас і помилуй. Амінь.

Молитва на Великдень на удачу і захист від зла

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У святу неділю Ісус Христос воскрес, людям всім велику надію і радість дарувавши. Відтепер, Господа нашого всі християни прославляють, слава про нього шириться від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю незмірною він сьогодні нас рабів Божих оберігає і опікується. Чує він наші молитви і все їх приймає, від всяких бід рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, спаси мене і захисти мене від негараздів і бід відтепер і на віки віків. Амінь

Привітання з Великоднем

З Великоднем вас! Христос Воскрес!

Благодаті вам з небес.

В домі буде хай добро,

Щастя, радість та тепло.

***

З Великоднем Світлим вітаю!

Миру в домі вам бажаю,

Доброти, достатку, сміху

І у справах всіх успіху!

***

Миру, радості й добра

У свято світле Вам бажаю.

Щастя, віри та тепла,

Вас з Великоднем я вітаю!

Про особливості святкування Великодня в Україні читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Великдень-2022: особливості святкування, обряди і звичаї, яким здавна слідували українці.

Джерело листівок: obozrevatel.com

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