У рашистів за добу мінус три літаки та понад 20 одиниць техніки: Генштаб ЗСУ підбив підсумки протистояння 23 квітня

Минулої доби ЗСУ збили три літаки противника, 9 оперативно-тактичних безпілотників, а також 5 крилатих ракет, у тому числі й тих, що летіли на Одесу.

Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України. Зазначається, що противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні, намагаючись встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити сухопутний коридор із окупованим Кримом.

На Слобожанському напрямку ворог посилює своє угруповання за рахунок перекидання сил та накопичення військ у Білгородській області росії. Так, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ВТРК «Іскандер-М». Противник продовжує часткове блокування Харкова і завдавє ударів по місту.

На Донецькому та Таврійському напрямках військах противника продовжують обстріл позицій ЗСУ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Бої ведуться на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках — в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне та Попасна. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна, а на Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.

«На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак російських окупантів, знищено чотири танки, п'ятнадцять одиниць броньованої та чотири одиниці автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем» , — повідомили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що під Херсоном ЗСУ знищили командний пункт ворога з півсотнею офіцерів. За деякими даними, ліквідовані два російські генерали, а один отримав тяжкі поранення.

Фото Генштабу ЗСУ

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