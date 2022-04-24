«росія застрягла у дні, коли смерть тріумфує, а Бога нібито немає. Але воскресіння буде. Життя переможе смерть», — Зеленський

Увечері у суботу, 23 квітня, напередодні Великодня, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців акцентував увагу на злочинах росії в Україні, заявивши, що відповідальні за ракетний удар по Одесі, під час якого загинули мирні жителі, у тому числі й тримісячна дитина, будуть встановлені та покарані.

«Ми встановимо всіх, хто відповідальний за удар по Одесі. Хто відповідальний за російський ракетний терор. Кожного, хто віддає ці накази. Кожного, хто виконує ці накази. Нікому не вдасться втекти», — сказав він і додав, що хоч росіяни й використали в Україні більшу частину свого ракетного арсеналу, але ракети вони ще мають і можуть продовжувати завдавати ударів.

«Те, що вони вже накоїли, є достатнім аргументом для світу, щоб визнати російську державу спонсором тероризму, а російську армію — терористичною організацією», — сказав Зеленський.

Він також розповів про факти злочину рашистів, що відкриваються в Маріуполі — виявляються нові поховання вбитих, йдеться вже про десятки тисяч загиблих.

«Росія облаштувала так звані фільтраційні табори, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча чесна назва для них справді інша — це концентраційні табори. Ті, що будували нацисти свого часу. Ураїнців, які вижили, з цих таборів відправляють далі на окуповану територію та у росію. Зафіксовані факти депортації наших громадян у російську глибинку, до Сибіру, навіть до Владивостока. Депортують, зокрема, дітей. В надії, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони з України», — зазначив президент.

Він пообіцяв, що російські вбивці обов'язково дадуть відповідь за скоєні ними злочини, і що це лише питання часу, коли Україна зможе повернути всіх депортованих на батьківщину.

«Для християн східного обряду була Велика субота. День між розп'яттям і воскресінням. Схоже, що росія застрягла саме в такому дні. На роки. У дні, коли смерть тріумфує, а Бога начебто немає. Але воскресіння буде. Життя переможе смерть. Правда переможе будь-яку брехню. А зло буде покарано», — сказав Володимир Зеленський.

Раніше українська омбудсменка Людмила Денісова заявляла, що насильно вивезених до росії українців піддають примусовій паспортизації.

А Верховна Рада звернулася до світової спільноти, закликавши визнати злочини рашистів геноцидом українського народу.

Фото Офісу президента

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