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«Розклали на молекули»: українські воїни знищили три ворожі гелікоптери

7:30 24 квітня 2022
Російський гелікоптер Ка-52

Про знищення ворожої техніки повідомили на Фейсбук-сторінці Сил оборони Запорізького краю.

«На Запорізькому напрямку у районі міста Гуляйполе, українські захисники — десантники, територіали та нацгвардійці — знищили три ворожих гелікоптери: два Ка-52 та один Мі-8. Відомо, що воїни одного з тербатальйонів застосували проти хваленої російської «вертушки» ПЗРК «Ігла». Били дуплетом, і в результаті хвалений російський «Алігатор» було «розкладено на молекули». Екіпаж загинув. Тепер наші позиції російські вертольоти обходять далекою дорогою. Зрозуміли, що тут на них чекає «гарячий прийом», — повідомили військові.

До слова, за військовою номенклатурою Ка-52 вважається командирською машиною авіації рф. Вона випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракет ний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — понад 16 мільйонів доларів США.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку війни українські воїни знищили вже 21600 загарбників, 854 танки, 2205 бойових броньованих машин і 1543 одиниці бойової автомобільної техніки.

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Російський гелікоптер Ка-52

«Розклали на молекули»: українські воїни знищили три ворожі гелікоптери

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