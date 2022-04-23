«Подонки вонючі, як їх ще назвати»: Зеленський про росіян, які обстріляли Одесу

У суботу ввечері 23 квітня під час пресконференції президента України на одній із станцій метро в Києві Володимир Зеленський прокоментував ракетний обстріл Одеси напередодні Великодня.

«Сім ракет! Сім ракет сьогодні прилетіло в Одесу, — повідомив президент. - Дві ми збили». Але, як сказав Зеленський, на жаль ракета потрапила у житлову багатоповерхівку. Там загинули вісім людей, 18 або 20 — поранено.

«Померла дитина, їй 3 місяці… Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх (росіян) ще назвати!», — емоційно заявив президент.

Зеленський наголосив, що жоден такий випадок не можна забути, він має таврувати рашизм. «Щоб більше не було смертей трьохмісячних дітей», — сказав Зеленський і звернувся з риторичним питанням до росіян: «Від якого вони бога? Про що вони говорять? Про які цінності? Який у них мір? Руський мір… Який мір?» , — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що незабаром всі книжки зі світової історії міститимуть нове слово — рашизм. Слово нове, але вчинки такі ж, як були 80 років тому.

Раніше ми повідомляли про злочини рашистів, які під Києвом розстрілювали евакуаційну колону.

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