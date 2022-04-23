«Жили в лісі, а як туалет використовували шкільні класи»: що залишили після себе рашисти у Чорнобильській зоні
«Окупанти поставилися до родини переселенців з Донбасу начебто прихильно, але все одно вкрали у них всі продукти, курей і автомобіль»
— В перші дні війни я підтримував телефонний зв’язок з людиною, яка лишилася в Чорнобилі й вже зранку 24 лютого зблизька бачила російську бронетехніку, — продовжує Кирило Степанець. — Від цієї людини знаю, що в той день поруч з Чорнобильською зоною сталася одна з перших трагедій нинішньої війни: ворожа колона виїжджала за межі зони відчуження і хтось з російських солдатів розстріляв з кулемета цивільний автомобіль, в якому їхали чоловік з 12-річним сином. Не виключаю, що росіяни злякалися цієї машини, яка несподівано виїхала та трасу з бічної лісової дороги. А може, солдат просто пальнув з кулемета заради садистської «розваги». Хай там як, окупанти й не намагалися доставити хлопчика і батька в лікарню. Навпаки, розчавили бронетранспортером автівку зі своїми жертвами. Це була недолуга спроба приховати злочин.
Я безліч разів бував в Чорнобильській зоні: спочатку ходив туди нелегально як сталкер, потім став офіційним провідником, до великої війни водив туди туристів. Ясна річ, мені хочеться побачити зону відчуження після того, як звідти викурили ворога. Але поки що йти туди зарано — там працюють сапери, не слід їм заважати. Тому ми з дружиною Оленою поїхали в один з районів Київщини, який межує з зоною відчуження. Це був складний шлях завдовжки десь 250 кілометрів по понівеченим дорогам, узбіччя яких в багатьох місцях заміновані. По тимчасовим переправам через річки, бо стаціонарні мости підірвано. На одній дорозі ми зупинилися, бо прямо в асфальті стирчав снаряд від «Граду» чи «Урагану», який не розірвався — просто встромився в дорожнє покриття, наче спис.
— Ми дісталися невеличкого віддаленого сіла біля Чорнобильської зони, — продовжує Кирило, — декілька днів жили в одного з місцевих, який, до речі, під час окупації схуднув аж на 30 кілограмів!
— Це тому, що росіяни «звільнили» цього чоловіка від запасу харчів?
- Саме так. Ми розмовляли з багатьма селянами, і всі вони розповідають, що попервах російські війська, які отаборилися в сусідньому лісі, взагалі не забезпечувалися продуктами — тилові служби нічого їм не підвозили. Певно, орки сподівалися захопити Київ за три дні та заволодіти там складами продовольства. Але не так сталось, як гадалось. Отримавши добрячого відкоша на підступах до столиці, путінська наволоч кинулася в окупованих селах тотально грабувати погреби й клуні, різати свиней, корів, птицю.
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В селі, в якому ми зупинилися, мешкає родина вимушених переселенців з Донбасу — втекла від війни у 2014-му на Київщину. Прочитавши в паспортах, що ці люди з Донеччини, загарбники поставились до них начебто як до своїх. Але прихильність виявляли лише вдень. А вночі приходили грабувати. Забрали у переселенців всі харчі, вкрали всіх курей. На додачу привласнили їх легковий автомобіль. Не дивно, що ця родина проклинає окупантів з такою ж ненавистю, як й інші мешканці цього невеличкого села.
Коли орки зжерли запаси харчів, які були у людей в навколишніх селах, почали їздити за продовольством в Білорусь. В їх лісовому таборі повно обгорток від цукерок, упаковки від чаю, кави, цукру білоруського виробництва. Ще там повно коробок від яблучного соку «Гость» — символічна назва торговельної марки для непроханих гостей.
«Селяни розповіли, що окупанти збирали дівчат, змушували роздягатися і вибирали наложниць»
— Загарбники знущались з місцевих мешканців?
- Поблизу лісу, в якому знаходився табір окупантів, села маленькі, молоді там мало. А далі, ближче до цивілізації, села більші. Люди розповідали, що російські солдати їздили туди, витягали з хат дівчат, заставляли їх роздягатися і вибирали наложниць.
Чим довше тривали безуспішні спроби ворога захопити Київ, тим жорстокішими ставали окупанти. Особливо лютували ті, хто, уникнувши смерті, повертався з передової в лісовий табір — ошалілі від пережитого, вимучені, голодні, брудні. Вони виміщали свою злобу й роздратування на селянах.
Люди боялися потрапляти на очі російським солдатам. Скажімо, дядечко, у якого ми зупинялися на постій, казав, що увесь місяць окупації не те що з двору, з хати майже не виходив — лячно було зустрічати грубих озлоблених «горил» з автоматами. Заповітною мрією селян було визволення. Вони розуміли, що ЗСУ дає ворогу відкоша.
Якщо на початку війни колони загарбників самовпевнено переміщалися дорогами вдень, то згодом, отримавши на горіхи, окупанти стали пересуватися виключно вночі. Їх страх проявився, наприклад, в тому, що вони з переляку розстріляли монумент співробітникам Державтоінспекції, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Декілька років тому цей пам’ятник встановили на околиці міста Чорнобиль. В основі монумента — помаранчевий з синьою смугою автомобіль «Жигулі» (на таких їздили радянські даішники). Орки побачили машину, злякалися і відкрили по ній вогонь.
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Поступово російські солдати все більш дичавіли в лісовому таборі. Це виявилося, зокрема в тому, що вони стали використовувати як туалет школу, яка знаходиться неподалік. Зараз туди гидко заходити — скрізь на підлозі екскременти, брудні папірці.
Тікаючи зі свого табору, орки намагалися якомога більше зруйнувати, пошкодити, замінувати. В тому селі, де ми були, вони підірвали дамбу ставка. Він був величезний, в ньому жило багато риби. Через руйнування дамби вода зі ставка витекла, риба загинула. В селі досі не відновлено електропостачання, мобільний зв’язок. Люди бояться поратись на городах та полях — там можуть бути міни.
— Відомо, що російська орда облаштувала свої стійбища і в самій Чорнобильській зоні, перерила там багато радіоактивного ґрунту, зокрема в Рудому лісі. Це призвело до підвищення радіаційного фону?
— Можу впевнено сказати, що в Києві через ці безумні фортифікаційні роботи фон не змінився. Безумовно, російські солдати підняли чимало радіаційного пилу і вдихали його. Це злочин командирів перед своїми підлеглими, яких мені зі зрозумілих причин ані трошки не шкода.
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— Це не легенда, що війна застала групу туристів в Чорнобильській зоні?
- Це правда. Я знаю, що ці люди зуміли повернутися в Київ, зробивши крюк кілометрів зо 200. Їм пощастило не нарватися на росіян. До речі, слід розуміти, що чимало територій на Київщині, які тоді були під окупацією, фактично не контролювалися ворогом. Наприклад, один мій знайомий, в ті дні переплив на човні Київське водосховище, бо на протилежному березі знаходиться його дача і він хотів перевірити, що з нею. На щастя, орки туди не дісталися — дача вціліла, знайомий не потрапив до рук ворога.
Щодо туристів в Чорнобильській зоні, то є інформація про те, що четверо з них (з якоїсь іншої групи) все ж таки потрапили в полон до росіян. Де ці люди, наразі невідомо.
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Фото надане Кирилом Степанцем505
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