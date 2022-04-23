«Ми все повернемо»: Зеленський розповів, коли Україна розпочне повернення своїх територій
Президент України Володимир Зеленський, який назвав мрію російського окупанта, упевнений, що наша країна незабаром почне повертати всі втрачені під час агресії Росії землі.
Про це глава Української держави заявив у ході великої прес-конференції на одній із станцій Київського метрополітену, влаштованій напередодні Великодня.
«Моя позиція, як президента: все, що вони окупують — ми все повернемо. Це буде не питання 8 років, як з 2014-го, це буде одразу. Це питання зброї. Якщо у нас її буде достатньо, ми почнемо одразу повертати окуповані території», — сказав він.
Також глава держави додав, що якщо буде знищено громадян нашої країни в Маріуполі, або якщо буде проведено псевдореферендуми на окупованих територіях, Україна вийде з переговорів.
Відповів Володимир Зеленський і на питання щодо особистої безпеки під час проведення прямих переговорів з Путіним.
«Я не боюся зустрічі з президентом, якщо говорити про замахи. Боятися у мене просто немає права. Тому що наш народ показав, що нічого не боїться, голими руками зупиняв танки. Як і ЗСУ, нацгвардійці. Люди бояться за своїх дітей, так. І тому нормальний лідер не повинен боятися, коли йдеться про нашу державу та незалежність» , — заявив він.
Нагадаємо, у президента України категорично відкинули ідею путіна про певну подобу «перемир'я» з Росії на кшталт «Мінська-3».340
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