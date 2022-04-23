Ворог намагається наростити наступ на Сході, але не може досягти успіху на жодному з напрямків, — Генштаб ЗСУ

На п’ятдесят дев’яту добу протистояння України російському воєнному вторгненню ворог намагається наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також задля встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль Попасної, Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк. Проте ці нахабні плани успішно ламають українські військові, тому на жодному з перелічених напрямів ворог результатів не досяг.

Не маючи змогу перемогти у чесному бою, рашисти переходять до хитрощів. Так, для переміщення вантажів військового призначення на тимчасово захоплених територіях противник використовує цивільні вантажівки. Також для військових потреб використовується і викрадена у фермерів сільськогосподарська техніка.

Нагадаємо, кілька годин тому ворог підло обстріляв ракетами Одесу — смертоносне «залізо» було випущено з кораблів зс рф у Каспійському морі. Наразі відомо про п'ятьох загиблих одеситів, серед яких — 3-місячне маля.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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