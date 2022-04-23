«Ромчику, сонечко моє, послухай, як пташечки співають»: на Вінниччині попрощались із Героєм

Весільний коровай у чорних стрічках, таке ж гільце попереду скорботної процесії ще більше підкреслювали величину страшного горя. 22 квітня у селі Гарячківка на Вінниччині з військовими почестями поховали 27-річного молодшого лейтенанта Романа Вакарчука. Командир 3 взводу 1 роти військової частини А 2980 загинув у бою на Херсонщині. Напередодні ввечері живим коридором по встеленій квітами дорозі його везли в рідне село, де на нього чекали батьки та брат…

«Життєрадісний, енергійний, активний, допитливий і доброзичливий, переможець предметних олімпіад і спортивних змагань — таким Рома був учнем. Далі закінчив Одеський політехнічний університет, відслужив строкову службу і вирішив стати професійним військовим. Вступив до Військової академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. Це був його свідомий вибір, вибір справжнього чоловіка й патріота — захищати рідну землю. Адже війна йшла з 2014-року. Війна, яка забирала і продовжує забирати найкращих. Серед них — і Роман Вакарчук, — повідомляє місцеве видання «Сільські новини».

Роман Вакарчук

«Ромчику, сонечко моє, послухай, як пташечки співають, подивися, скільки людей до тебе прийшло», — ридала біля своєї дитини Тетяна Іванівна. Зойкнули люди на кладовищі від шокуючого єднання: пострілів прощального салюту, Державного Гімну та материнського плачу. Ледь відірвали маму від сина, тремтячими руками батько притиснув до грудей прапор України…

Відомо, що побратими та земляки клопотатимуть перед Президентом про нагородження Романа за його мужність і героїзм.

Раніше повідомлялось про загибель рідних братів з Вінниччини, які захищали Україну.

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